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У Криму активісти руху спротиву провели черговий успішний рейд, - ЦНС

Ілюстративне фото: Сімферополь вітають із Днем Незалежності (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Криму активісти громадського руху "Жовта стрічка", який виступає як Сили спротиву, провели черговий успішний рейд, розповсюджуючи в різних містах українську символіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Учасники громадської організації розміщували відповідні листівки, наклейки та малюнки протягом тижня у Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї, Керчі, Ялті, Джанкої, Саках та Феодосії.

"Кожна така листівка змушує окупантів витрачати більше ресурсів і деморалізує ворога, а отже, наближає нашу перемогу", - зазначається в публікації.

Активісти "Жовтої стрічки" провели новий рейд в окупованому Криму (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Перед цим, 17 липня, активісти "Жовтої стрічки" провели нічний рейд у центрі Сімферополя. Тоді патріоти розповсюдили українські листівки, які нагадують, що Крим є Україною, і щоб загарбники не забували, що на півострові їхній час добігає кінця.

Активісти руху опору перед цим провели подібний рейд у Сімферополі (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Ситуація у Криму

На тимчасово окупованому півострові Крим періодично трапляються вибухи, і зазвичай вони пов'язані з атаками українських військових, які б'ють по скупченнях окупантів, їхній техніці та боєприпасах чи стратегічним об'єктам. На території захопленого РФ півострова продовжують діяти Сили спротиву, активісти яких допомагають українським захисникам у майбутній деокупації АРК.

Також у ЦНС раніше зазначали, що у Криму поширюються параноїдальні настрої серед загарбників - росіяни підозрюють працівників мосту у сприянні вибухів.

Нагадаємо, що, наприклад, вдень 18 липня в різних районах окупованого Криму пролунали вибухи. Також місцеві повідомляли, що від них у повітрі "відчувалась вібрація".

Також повідомлялося, що в ніч на 17 липня вибухи пролунали на Кримському мосту, внаслідок чого було зруйновано один проліт.

Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що кримський міст є метою українських захисників. Він додав, що він має бути нейтралізований, оскільки окупанти використовують його для війни.

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