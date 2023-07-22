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В окупантів параноя через удари по Кримському мосту. Шукають зрадників серед персоналу

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Крим, Субота 22 липня 2023 21:26
В окупантів параноя через удари по Кримському мосту. Шукають зрадників серед персоналу Фото: в Криму поширюються параноїдальні настрої (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В тимчасово окупованому Криму поширюються параноїдальні настрої серед загарбників. Росіяни підозрюють працівників мосту в сприянні вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Причиною параноїдальних настроїв серед окупантів стали нещодавні вибухи на керченському мосту, адже окупанти підозрюють працівників мосту в сприянні організаторів тих вибухів.

Наразі ж ворог посилив перевірку всіх критичних об’єктів півострова.

Всіх працівників таких об’єктів викликають на допит, а також перевіряють телефони. Крім того, росіяни наполегливо рекомендують працівникам доносити на тих, кого ті вважають не лояльними до влади РФ.

Атака на Кримський міст

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мості пролунала серія вибухів, внаслідок яких він був частково пошкоджений.

Пізніше джерела РБК-Україна у Службі безпеки України розповіли, що СБУ разом з Військово-морськими силами провели атаку на міст. Удар здійснили за допомогою надводних дронів.

Така атака призвела до порушення автомобільного руху мостом. Станом на сьогодні повноцінний рух все ще не відновлено - міст планують відремонтувати не раніше листопада.

Детальніше про атаку на Кримський міст можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Водночас вчора український президент Володимир Зеленський заявив, що кримський міст є ціллю українських захисників. Та додав, що він має бути нейтралізований, оскільки окупанти використовують його для війни.

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