В Крыму активисты движения сопротивления провели очередной успешный рейд, - ЦНС

Участники общественной организации размещали соответствующие листовки, наклейки и рисунки в течение недели в Симферополе, Севастополе, Бахчисарае, Керчи, Ялте, Джанкое, Саках и Феодосии.

"Каждая такая открытка заставляет оккупантов тратить больше ресурсов и деморализует врага, а значит приближает нашу победу", - отмечается в публикации.

Активисты "Желтой ленты" провели новый рейд в оккупированном Крыму (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Перед этим, 17 июля, активисты "Желтой ленты" провели ночной рейд в центре Симферополя. Тогда патриоты распространили украинские открытки, напоминающие, что Крым является Украиной, и чтобы захватчики не забывали, что на полуострове их время подходит к концу.

Активисты движения сопротивления перед этим провели подобный рейд в Симферополе (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Ситуация в Крыму

На временно оккупированном полуострове Крым периодически происходят взрывы, и обычно они связаны с атаками украинских военных, которые бьют по скоплениям оккупантов, их технике и боеприпасам или стратегическим объектам. При этом на территории захваченного РФ полуострова продолжают действовать Силы сопротивления, активисты которых помогают украинским защитникам в будущей деоккупации АРК.

Также в ЦНС ранее отмечали, что в Крыму распространяются параноидальные настроения среди захватчиков - россияне подозревают работников моста в содействии взрывов.

Напомним, что например, днем 18 июля в разных районах оккупированного Крыма раздались взрывы. Также местные сообщали, что от них в воздухе "ощущалась вибрация".

Также сообщалось, что в ночь на 17 июля взрывы прогремели на Крымском мосту, в результате чего был разрушен один пролет.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский заявил, что крымский мост является целью украинских защитников. Он добавил, что он должен быть нейтрализован, поскольку оккупанты используют его для войны.