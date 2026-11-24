У Криму з 25 листопада запровадять графіки обмеження електропостачання. За даними окупаційної влади півострова, споживачі можуть залишатися без світла на 3-6 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram призначеного Росією голови Криму Сергія Аксьонова та компанії " Крименерго ".

За словами Аксьонова, обмеження діятимуть не більше ніж 10 днів. Упродовж цього часу з 8:00 до 21:00 потужність електропостачання планують знижувати на 30%.

Найбільші обмеження очікуються з 12:00 до 15:00. У нічний час - із 21:00 до 8:00 - електропостачання, за його словами, має відбуватися без обмежень.

Водночас точних графіків відключень для окремих населених пунктів не оприлюднили. Аксьонов заявив, що обмеження розподілятимуть між муніципальними утвореннями рівномірно.

Він також запевнив, що соціальні об'єкти, а також установи тепло- та водопостачання працюватимуть у штатному режимі.

Скільки триватимуть відключення світла

У "Крименерго" повідомили, що обмеження режиму споживання електричної потужності запровадили за вказівкою федерального системного оператора. Через це на півострові тимчасово припинятимуть подачу електроенергії споживачам.

За оцінкою компанії, орієнтовна тривалість відключень становитиме від трьох до шести годин.