У Криму на 10 днів запроваджують масштабні відключення світла
У Криму з 25 листопада запровадять графіки обмеження електропостачання. За даними окупаційної влади півострова, споживачі можуть залишатися без світла на 3-6 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram призначеного Росією голови Криму Сергія Аксьонова та компанії "Крименерго".
За словами Аксьонова, обмеження діятимуть не більше ніж 10 днів. Упродовж цього часу з 8:00 до 21:00 потужність електропостачання планують знижувати на 30%.
Найбільші обмеження очікуються з 12:00 до 15:00. У нічний час - із 21:00 до 8:00 - електропостачання, за його словами, має відбуватися без обмежень.
Водночас точних графіків відключень для окремих населених пунктів не оприлюднили. Аксьонов заявив, що обмеження розподілятимуть між муніципальними утвореннями рівномірно.
Він також запевнив, що соціальні об'єкти, а також установи тепло- та водопостачання працюватимуть у штатному режимі.
Скільки триватимуть відключення світла
У "Крименерго" повідомили, що обмеження режиму споживання електричної потужності запровадили за вказівкою федерального системного оператора. Через це на півострові тимчасово припинятимуть подачу електроенергії споживачам.
За оцінкою компанії, орієнтовна тривалість відключень становитиме від трьох до шести годин.
Останнім часом Україна посилила удари по окупованому Криму. Зокрема, 4 листопада українські військові уразили два російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир" та вогневу групу противника на півострові.
16 листопада під ударом опинився Кримський міст. Після атаки рух автомобілів і поїздів переправою тимчасово зупинили.
Наступної ночі українські Сили оборони завдали повторного комбінованого удару, внаслідок якого арка та проліт автомобільної частини мосту обвалилися у воду.
19 листопада Військово-морські сили ЗСУ повторно атакували Кримський міст ракетами "Нептун". У Генштабі повідомили про пошкодження залізничного полотна.