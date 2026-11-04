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ЗСУ уразили два російських "Панцирі" і вогневу групу у Криму

13:35 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ уразили два російських "Панцирі" і вогневу групу у Криму Фото: Ворог знову не зміг вберегти свої "Панцирі" (Getty Images)
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Минулої ночі Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях Криму, Запорізької та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, на тимчасово окупованій території Криму українські військові уразили:

  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2" російської армії;
  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир";
  • вогневу групу противника.

Крім того, на Запоріжжі, у районі Владівки, уражено пункт управління безпілотниками окупантів, а на Луганщині, поблизу Біловодська, - склад матеріально-технічних засобів російської армії.

Які наслідки ударів по російських об'єктах

У Генштабі ЗСУ наголосили, що знищення комплексів "Панцир" послаблює російську протиповітряну оборону.

Що важливо розуміти, ці системи використовуються для прикриття військових та інших важливих об'єктів у Криму й на півдні Росії від українських безпілотників і ракет.

Також за результатами попередніх уражень підтверджено знищення складської будівлі на складі ракетно-артилерійського озброєння росіян у районі Огородного Донецької області. Об'єкт було уражено 26 жовтня.

У Генштабі додали, що робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сили оборони прорвалися вперед одразу у двох областях.

Також ми розповідали, як сили ППО відбивали нову нічну атаку Росії та скільки цілей знешкодили.

Окрім того, стало відомо про наслідки повітряного нападу ЗСУ на Росію, який відбувся вночі 4 листопада.

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