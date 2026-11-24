В Крыму с 25 ноября будут введены графики ограничения электроснабжения. По данным оккупационных властей полуострова, потребители могут оставаться без света на 3-6 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram назначенного Россией главы Крыма Сергея Аксенова и компании " Крымэнерго ".

По словам Аксенова, ограничения будут действовать не более 10 дней. За это время с 8:00 до 21:00 мощность электроснабжения планируют снижать на 30%.

Наибольшие ограничения ожидаются с 12:00 до 15:00. В ночное время – с 21:00 до 8:00 – электроснабжение, по его словам, должно происходить без ограничений.

В то же время, точных графиков отключений для отдельных населенных пунктов не обнародовали. Аксенов заявил, что ограничения будут распределяться между муниципальными образованиями равномерно.

Он также заверил, что социальные объекты, а также учреждения тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме.

Сколько будет продолжаться отключение света

В "Крымэнерго" сообщили, что ограничение режима потребления электрической мощности было введено по указанию федерального системного оператора. Поэтому на полуострове будут временно прекращать подачу электроэнергии потребителям.

По оценке компании, ориентировочная продолжительность отключений составит от трех до шести часов.