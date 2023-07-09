На Кримському мосту великі затори з обох сторін після "роботи" ППО, - РосЗМІ

"15:00: у черзі з боку Тамані перебуває 860 транспортних засобів. Час очікування близько трьох годин. З боку Керчі в черзі перебуває 590 транспортних засобів. Час очікування - близько двох годин", - йдеться в повідомленні російського Telegram-каналу інформаційного центру з автомобільних доріг.

"Збиття крилатої ракети"

За словами "голови" Криму Сергія Аксьонова, сьогодні, 9 липня, над містом Керч нібито було "збито крилату ракету". Він додав, що внаслідок цього ніхто не постраждав й жодних пошкоджень зафіксовано не було.

Також пізніше було оприлюднено відео на якому можна було побачити роботу ППО в Криму.

Вибух на Кримському мосту

В жовтні 2022 року росіяни заявили про обвалення двох напівсекції автомобільної частини Кримського мосту й пошкодження залізничної колії внаслідок вибуху.

Тоді ж російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну, однак Київ, зі свого боку, жодного разу не підтверджував причетність до підриву. Водночас наголошувалось, що Кримський міст є законною ціллю для наших військових.