В Керчі спрацювала ППО, нібито збили ракету, - РосЗМІ
В районі Керчі нібито спрацювала російська протиповітряна оборона. Стверджують про "збиття крилатої ракети".
Про це заявив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"У районі Керчі силами ППО збито крилату ракету. Пошкоджень і постраждалих немає", - пише гауляйтер не розкриваючи інших подробиць.
Варто зауважити, що військове керівництво України також поки що жодним чином не прокоментувало ситуацію.
Рух Кримським мостом призупинено
Окремі Telegram-канал повідомляють про те, що рух Кримським мостом після роботи ППО було тимчасово призупинено.
Фото: Керч (deepState)
Удари по Кримському мосту
В жовтні 2022 року внаслідок вибухів на Кримському мосту обвалилися дві напівсекції автомобільної частини конструкції. Також було пошкоджено залізничну колію.
Російський диктатор Володимир Путін, у звичній для нього манері, одразу почав звинувачувати спецслужби України. Київ, зі свого боку, жодного разу не підтверджував причетність до підриву. Водночас наголошувалось, що Кримський міст є законною ціллю для наших військових.
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