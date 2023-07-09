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В Керчі спрацювала ППО, нібито збили ракету, - РосЗМІ

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Неділя 09 липня 2023 13:05
В Керчі спрацювала ППО, нібито збили ракету, - РосЗМІ Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В районі Керчі нібито спрацювала російська протиповітряна оборона. Стверджують про "збиття крилатої ракети".

Про це заявив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"У районі Керчі силами ППО збито крилату ракету. Пошкоджень і постраждалих немає", - пише гауляйтер не розкриваючи інших подробиць.

Варто зауважити, що військове керівництво України також поки що жодним чином не прокоментувало ситуацію.

Рух Кримським мостом призупинено

Окремі Telegram-канал повідомляють про те, що рух Кримським мостом після роботи ППО було тимчасово призупинено.

В Керчі спрацювала ППО, нібито збили ракету, - РосЗМІ

Фото: Керч (deepState)

Удари по Кримському мосту

В жовтні 2022 року внаслідок вибухів на Кримському мосту обвалилися дві напівсекції автомобільної частини конструкції. Також було пошкоджено залізничну колію.

Російський диктатор Володимир Путін, у звичній для нього манері, одразу почав звинувачувати спецслужби України. Київ, зі свого боку, жодного разу не підтверджував причетність до підриву. Водночас наголошувалось, що Кримський міст є законною ціллю для наших військових.

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