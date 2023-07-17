На Кримському мосту сталися вибухи: що відомо

За словами представника окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова, на Кримському мосту "відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори". Працюють правоохоронці.

РосЗМІ повідомляють, що внаслідок падіння прольоту Кримського мосту загинуло щонайменше 2 людей. Також, відомо про одного постраждалого.

Радник голови Криму Олег Крючков повідомив, що окупаційна влада півострову надасть всю необхідну підтримку туристам у зв'язку із зупинкою руху Кримським мостом.

Коли сталися вибухи

Паблік "Новини Керч Крим Росія" у російській мережі "ВКонтакте" повідомив, що вибухи сталися о 3:04 та 3:20 і чули їх у різних районах в Керчі. Також, пишуть про двох постраждалих у легковому автомобілі на мосту.

Дії окупаційної влади

Радник голови Криму Крючков заявив, що у зв'язку з НП на Кримському мосту планується сухопутний маршрут

За даними російських ЗМІ, через інцидент на мосту в так званому Міністерстві курортів Криму розгортається координаційний штаб.

У центрі підтримки РЖД заявили, що потяги до Краснодарського краю та з регіону прямують згідно з розкладом.

Робота поромної переправи між Кримом і Кубанню зупинена, повідомила влада Темрюкського району Краснодарського краю.

Багатокілометрові затори

Посилаючись на дані "Яндекс.Карт" росЗМІ стверджують, що утворився багатокілометровий затор на під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї. В заторах стоять понад 1000 авто.

"На трасі А-290 в районі Тамані затор завдовжки в кілька кілометрів. Також ускладнений рух у зворотному напрямку - від Кримського мосту у бік Темрюка", - йдеться у повідомленні.

У соціальних мережах з'явилось перше відео з місця події:

Також, з'явилося фото із "втомленим" Кримським мостом

Відео наслідків вибухів на Кримському мосту

Вибух на Кримському мосту в жовтні

Нагадаємо, що в жовтні внаслідок вибуху на Кримському мосту обвалилися дві напівсекції його автомобільної частини та було пошкоджено залізничну колію.

Тоді російський диктатор Володимир Путін назвав це "терактом", а "виконавцями" спецслужби України. Своєю чергою українська сторона прямо не підтверджувала, що причетна до підриву мосту, але неодноразово наголошувала, що Кримський міст є законною ціллю для наших військових.

Зазначимо, що це важливий міст для росіян, оскільки він був збудований загарбниками під час окупації півострова і логістично важливий для РФ, особливо в питанні військового забезпечення.