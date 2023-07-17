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На Крымском мосту произошли взрывы: что известно

Фото: На Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие" (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На Крымском мосту сегодня ночью, 17 июля, раздались взрывы. Россияне говорят о "чрезвычайном событии" и двух погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По словам представителя оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова, на Крымском мосту "произошло чрезвычайное событие в районе 145 опоры". Работают правоохранители.

РосСМИ сообщают, что в результате падения пролета Крымского моста погибли по меньшей мере 2 человека. Также известно об одном пострадавшем.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что оккупационные власти полуострова предоставит всю необходимую поддержку туристам в связи с остановкой движения по Крымскому мосту.

Когда произошли взрывы

Паблик "Новости Керчь Крым Россия" в российской сети "ВКонтакте" сообщил, что взрывы произошли в 3:04 и 3:20 и слышали их в разных районах Керчи. Также пишут о двух пострадавших в легковом автомобиле на мосту.

Действия оккупационных властей

Советник главы Крыма Крючков заявил, что в связи с ЧП на Крымском мосту планируется сухопутный маршрут

По данным российских СМИ, из-за инцидента на мосту в так называемом Министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб.

В центре поддержки РЖД заявили, что поезда в Краснодарский край и из региона следуют согласно расписанию.

В социальных сетях появилось первое видео с места происшествия:

Также, появилось фото с "уставшим" Крымским мостом

Видео последствий взрывов на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту в октябре

Напомним, что в октябре в результате взрыва на Крымском мосту обрушились две полусекции его автомобильной части и был поврежден железнодорожный путь.

Тогда российский диктатор Владимир Путин назвал это "терактом", а "исполнителями" спецслужбы Украины. В свою очередь, украинская сторона прямо не подтверждала, что причастна к подрыву моста, но неоднократно отмечала, что Крымский мост является законной целью для наших военных.

Это важный мост для россиян, поскольку он был построен захватчиками во время оккупации полуострова и логистически важен для РФ, особенно в вопросе военного обеспечения.

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ВзрывКрымский мост