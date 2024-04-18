Кримському мосту приготуватися? Експерт назвав мету удару ЗСУ по Джанкою

За його словами, мета, яку ставлять, це знищити ППО ворога і відкрити північні ворота Криму.

Експерт уточнив, що глобально це треба сприймати як підготовку до масштабної атаки на Крим з метою виведення з ладу особливо важливих і цінних об'єктів для ворога.

"Я б навіть сказав, що йдеться якраз про підготовку до нанесення удару по Кримському мосту. Саме такий алгоритм, тобто виводяться з ладу системи ППО, РЛС і після цього далі наносяться відповідно удари, які більш шкідливі для ворога. Тому я б сказав, що основна мета це ось це", - сказав Мусієнко.