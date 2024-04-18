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Кримському мосту приготуватися? Експерт назвав мету удару ЗСУ по Джанкою

Архівне фото: експерт назвав мету удару ЗСУ по Джанкою (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Український удар по аеродрому в окупованому Джанкої є підготовкою до масштабної атаки на Крим і подальшого удару по Кримському мосту.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, мета, яку ставлять, це знищити ППО ворога і відкрити північні ворота Криму. 

Експерт уточнив, що глобально це треба сприймати як підготовку до масштабної атаки на Крим з метою виведення з ладу особливо важливих і цінних об'єктів для ворога. 

"Я б навіть сказав, що йдеться якраз про підготовку до нанесення удару по Кримському мосту. Саме такий алгоритм, тобто виводяться з ладу системи ППО, РЛС і після цього далі наносяться відповідно удари, які більш шкідливі для ворога. Тому я б сказав, що основна мета це ось це", - сказав Мусієнко.

Удар по Джанкою і плани по знищенню Кримського мосту

Нещодавно Сили оборони України завдали ракетного удару по окупованому Джанкою. В українській розвідці розповіли, що внаслідок цього ворог втратив пускові установки до ЗРК С-400, радіолокаційні станції та іншу важливу техніку.

Видання The Guardian писало, що Головне управління розвідки Міноборони України готує удар по Кримському мосту вже в першій половині поточного року.

Представник розвідки Андрій Юсов прокоментував цю інформацію і сказав, що вона не нова, а сам міст є законною ціллю для військових.

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