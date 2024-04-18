Крымскому мосту приготовиться? Эксперт назвал цель удара ВСУ по Джанкою

По его словам, цель, которую ставят, это уничтожить ПВО врага и открыть северные ворота Крыма.

Эксперт уточнил, что глобально это надо воспринимать как подготовку к масштабной атаке на Крым с целью выведения из строя особо важных и ценных объектов для врага.

"Я бы даже сказал, что речь идет как раз о подготовке к нанесению удара по Крымскому мосту. Именно такой алгоритм, то есть выводятся из строя системы ПВО, РЛС и после этого дальше наносятся соответственно удары, которые более вредны для врага. Поэтому я бы сказал, что основная цель это вот это", - сказал Мусиенко.