Крымскому мосту приготовиться? Эксперт назвал цель удара ВСУ по Джанкою

Украинский удар по аэродрому в оккупированном Джанкое является подготовкой к масштабной атаке на Крым и последующему удару по Крымскому мосту.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт Александр Мусиенко.
По его словам, цель, которую ставят, это уничтожить ПВО врага и открыть северные ворота Крыма.
Эксперт уточнил, что глобально это надо воспринимать как подготовку к масштабной атаке на Крым с целью выведения из строя особо важных и ценных объектов для врага.
"Я бы даже сказал, что речь идет как раз о подготовке к нанесению удара по Крымскому мосту. Именно такой алгоритм, то есть выводятся из строя системы ПВО, РЛС и после этого дальше наносятся соответственно удары, которые более вредны для врага. Поэтому я бы сказал, что основная цель это вот это", - сказал Мусиенко.
Недавно Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по оккупированному Джанкою. В украинской разведке рассказали, что в результате враг потерял пусковые установки к ЗРК С-400, радиолокационные станции и другую важную технику.
Издание The Guardian писало, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовит удар по Крымскому мосту уже в первой половине текущего года.
Представитель разведки Андрей Юсов прокомментировал эту информацию и сказал, что она не нова, а сам мост является законной целью для военных.
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