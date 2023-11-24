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Кримський міст приречений. У СБУ пояснили важливість ударів по ньому і анонсували багато сюрпризів

П'ятниця 24 листопада 2023 22:27
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Кримський міст приречений. У СБУ пояснили важливість ударів по ньому і анонсували багато сюрпризів Фото: глова СБУ Василь Малюк розповів про наслідки для російських окупантів від атак по Кримському мосту (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Володимир Костирін

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів про наслідки успішних операцій Сил оборони, в рамках яких спецслужби підривали Кримський міст, зокрема за допомогою морських дронів Sea Baby.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розповідь Малюка в оприлюдненій сьогодні на ТБ першій серії з циклу документальних фільмів "СБУ. Спецоперації перемоги".

Керівник спецслужби зазначив, що Кримський міст - приречений, а також анонсував низку "сюрпризів" для російських загарбників, і не лише стосовно атак на цей об'єкт.

"Ми зруйнували міф про непереможність рашки. Це країна-фейк. Міст приречений. Далі буде багато сюрпризів і не лише щодо Кримського мосту", - розповів він.

Так, додав Малюк, РФ розповідала всьому світу, що їхній незаконний міст, на охорону якого було витрачено мільярд доларів, є нібито найзахищенішою спорудою у світі. Проте морські дрони СБУ довели протилежне.

За словами глави СБУ, успішні атаки українських спецслужб на Кримський міст перерізали логістичну артерію російських загарбників, і тепер росіяни змушені доставляти зброю своїм військам поромами.

"Ми фактично перевернули філософію військово-морських операцій", - сказав Малюк.

Крім того, додав він, створений СБУ Sea Baby є не просто військово-морським дроном, а багатоцільовою платформою, яку сьогодні дуже активно використовують для захисту України.

Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, що незаконно збудований окупантами Кримський міст зазнав ударів як мінімум двічі.

У жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, які спричинили значні руйнування. Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що то була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року була ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.

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Служба безпеки України Крымский мост
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