Крымский мост обречен. В СБУ объяснили важность ударов по нему и анонсировали много сюрпризов

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал о последствиях успешных операций Сил обороны, в рамках которых спецслужбы взрывали Крымский мост, в частности, с помощью морских дронов Sea Baby.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассказ Малюка в вышедшей сегодня на ТВ первой серии из цикла документальных фильмов "СБУ. Спецоперации победы".

Руководитель спецслужбы отметил, что Крымский мост - обречен, а также анонсировал ряд "сюрпризов" для российских захватчиков, и не только по атакам на данный объект.

"Мы разрушили миф о непобедимости рашки. Это страна-фейк. Мост обречен. Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту", - рассказал он

Так, добавил Малюк, РФ рассказывала всему миру, что их незаконный мост, на охрану которого было потрачено миллиард долларов, является якобы самым защищенным сооружением в мире. Однако морские дроны СБУ доказали обратное.

По словам главы СБУ, успешные атаки украинских спецслужб на Крымский мост перерезали логистическую артерию российских захватчиков, и теперь россияне вынуждены доставлять оружие для своих войск паромами.

"Мы фактически перевернули философию военно-морских операций", - сказал Малюк.

Кроме того, добавил он, созданный СБУ Sea Baby является не просто военно-морским дроном, но многоцелевой платформой, которую сегодня очень активно используют для защиты Украины.

Удары по Крымскому мосту

Напомним, что незаконно построенный оккупантами Крымский мост подвергся ударам как минимум дважды.

В октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, которые повлекли значительные разрушения. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была операция его спецслужбы.

Кроме того, в июле 2023 года была еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.