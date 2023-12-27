UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кримські партизани знайшли розташування російської РЛС, яка виявляє українські ракети

Фото: кримські партизани виявили РЛС окупантів в Севастополі (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Кримські партизани формування "АТЕШ" виявили точні координати російської радіолокаційної станції (РЛС) в місті Севастополь. Вона допомагає загарбникам виявляти українські засоби боротьби проти окупації на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти в Балаклавському районі міста Севастополь змогли розвідати комплекси радіолокаційної станції", - повідомили в "АТЕШ".

Підпільний кримський визвольний рух зауважує, що ліквідація даного об'єкту є вкрай важливою для збільшення успіху ракетних атак і атак безпілотників по військових об'єктах Севастополя Силами оборони України.

"Ми все фіксуємо й оперативно передаємо будь-які дані. Координати об'єкта: 44.522996°, 33.549422°", - зазначають партизани точне місцеперебування РЛС окупантів.

Водночас в "АТЕШ" наголосили, що члени формування продовжують розвідку всіх військових об'єктів ВС РФ.

 Фото: місце розташування російської РЛС в Севастополі (t.me/atesh_ua)

Вилазки партизанів на військові об'єкти РФ у Криму

На початку жовтня партизани проникли на аеродром Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Там окупанти зосередили кілька установок протиповітряної оборони. Зокрема партизани нарахували 7 ворожих систем ППО.

Також партизани пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії, які будують окупанти, боячись контрнаступу ЗСУ. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.

У вересні партизани пробралися на військовий аеродром Кача, розташований на півночі окупованого Криму. Там перебуває велика кількість ворожих вертольотів.

Нещодавно ми повідомляли про те, що партизани зібрали важливу інформацію про наявність окупантів на військовому об'єкті в Криму біля аеродрому "Оріхівське".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопільКрымВійна Росії проти України