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Партизани пробралися на ще один аеродром окупантів у Криму (фото, відео)

Крым, Вівторок 10 жовтня 2023 10:18
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Партизани пробралися на ще один аеродром окупантів у Криму (фото, відео) Фото: партизани пробралися на ще один аеродром окупантів у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани влаштували нову вилазку на військовий об'єкт Росії в Криму - аеродром "Оріхівське", розташований в районі Новофедорівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агенти ведуть спостереження біля кримського аеродрому "Оріхівське", - йдеться у повідомленні.

Попередньо обравши безпечний маршрут, партизани зібрали важливу інформацію про наявність окупаційних військ на військовому об'єкті.

"Було помічено велику кількість персоналу обслуги авіаційної техніки ворога", - уточнює "Аташ".

Як зазначається, партизани ведуть постійне спостереження за всіма відомими їм військовими об'єктами окупаційних військ РФ на території Криму.

Партизани пробралися на ще один аеродром окупантів у Криму (t.me/atesh_ua)

Вилазки партизанів на військові об'єкти РФ у Криму

На початку жовтня партизани проникли на аеродром Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Там окупанти зосередили кілька установок протиповітряної оборони (ППО). Зокрема партизани нарахували 7 ворожих систем ППО.

Також партизани пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії, які будують окупанти, боячись контрнаступу ЗСУ. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.

У вересні партизани пробралися на військовий аеродром Кача, розташований на півночі окупованого Криму. Там перебуває велика кількість ворожих вертольотів.

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