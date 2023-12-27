Крымские партизаны нашли расположение российской РЛС, обнаруживающей украинские ракеты

Вылазки партизан на военные объекты РФ в Крыму

В начале октября партизаны проникли на аэродром Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Там оккупанты сосредоточили несколько установок противовоздушной обороны. В частности партизаны насчитали 7 вражеских систем ПВО.

Также партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые строят оккупанты, боясь контрнаступления ВСУ. Они нашли секретные позиции и огневые точки.

В сентябре партизаны пробрались на военный аэродром Кача, расположенный на севере оккупированного Крыма. Там находится большое количество вражеских вертолетов.

Недавно мы сообщали о том, что партизаны собрали важную информацию о наличии оккупантов на военном объекте в Крыму возле аэродрома "Ореховское".

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