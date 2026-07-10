Крим знову атакували дрони, Євпаторія залишилася без світла

Повідомляється, що в Євпаторії зафіксовано влучання по електропідстанції на вулиці Інтернаціональній, 149. Підстанція 110/10 кВ "Мойнаки" - важливий енергетичний вузол і понижувальна електропідстанція.

Після удару на підстанції спалахнула пожежа. Євпоторія та прилеглі населені пункти залишилися без електропостачання.

"Кримський вітер" зазначив, що масштабну модернізацію електропідстанції вартістю 1 млрд рублів провели у 2024 році. Під час реконструкції замінили силові трансформатори та майже в чотири рази збільшили сумарну потужність - до 126 МВА.

Окупаційне підприємство "Вода Крыма" повідомило, що на півострові частково зникло водопостачання через аварію на електромережах підприємства "Крименерго".

Водночас Міноборони Росії заявило про 376 збитих безпілотників над Кримом, Азовським морем, іншими окупованими територіями України та російськими регіонами.