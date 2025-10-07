ua en ru
"Крим - це Україна": президент ОБСЄ прибув до Києва та виступив з чіткою позицією

Вівторок 07 жовтня 2025 13:15
UA EN RU
"Крим - це Україна": президент ОБСЄ прибув до Києва та виступив з чіткою позицією Фото: президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понса Самп'єрто (t.me/yzheleznyak)
Автор: Ірина Глухова

В ОБСЄ закликали до скоординованих міжнародних дій для забезпечення безпечного повернення українських дітей та виступили з чіткою позицією щодо України.

Про це заявив президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понса Самп'єрто під час виступу у Верховній Раді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

"Наша декларація 2025 року закликає до скоординованих міжнародних дій для забезпечення безпечного повернення дітей. І сьогодні я хотів би оголосити, що я запропоную, щоб наша Асамблея формально приєдналася до міжнародної коаліції з повернення українських дітей та забезпечення відповідальності для Росії", - сказав він.

За його словами, в ОБСЄ визнають глибокий гендерний вплив війни.

"Жінки в Україні переживають розлуку, травму та насильство. Вони мають бути центральним елементом відновлення та майбутнього України. Зобов'язання нашої Асамблеї не є символічними. Вони є частиною нашої щоденної роботи. Із першого дня мого перебування на посаді Україна була моїм головним пріоритетом", - підкреслив Понса Самп’єрто.

Президент Асамблеї ОБСЄ наголосив на непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, справедливості та відповідальності за воєнні злочини, а також демократичного європейського майбутнього країни.

Він підтвердив, що на осінньому засіданні в Стамбулі привітає президента Володимира Зеленського, який виступить перед Асамблеєю, та запросив голову Верховної Ради Руслана Стефанчука приєднатися до зимової зустрічі у Відні для поглиблення парламентського співробітництва.

"Дякую за запрошення на саміт Кримської платформи у Стокгольмі. Я підтверджую свою участь і чітко заявляю: Крим це Україна", - додав він.

Окремо Понса Самп’єрто закликав негайно звільнити трьох представників ОБСЄ, яких незаконно затримала Росія, зазначивши, що їхнє затримання порушує міжнародні норми та є зневагою до організації.

Послання буде передане на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні в грудні, де організація знову виступить єдиним голосом на підтримку України.

Що таке ОБСЄ

Це організація з безпеки та співробітництва в Європі, міжнародна структура, що об’єднує 57 держав Європи, Північної Америки та Азії.

Вона займається питаннями безпеки, прав людини, демократичного врядування та запобігання конфліктам.

Основна мета ОБСЄ - підтримка стабільності та мирного співіснування між країнами-учасницями.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готує комплексну реформу ОБСЄ, яка буде здатна за п'ять кроків вивести міжнародну організацію з глухого кута.

