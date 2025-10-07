ua en ru
"Крым - это Украина": президент ОБСЕ прибыл в Киев и выступил с четкой позицией

Вторник 07 октября 2025 13:15
UA EN RU
"Крым - это Украина": президент ОБСЕ прибыл в Киев и выступил с четкой позицией Фото: президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понса Сампьерто (t.me/yzheleznyak)
Автор: Ірина Глухова

В ОБСЕ призвали к скоординированным международным действиям для обеспечения безопасного возвращения украинских детей и выступили с четкой позицией по Украине.

Об этом заявил президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понса Сампьерто во время выступления в Верховной Раде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

"Наша декларация 2025 года призывает к скоординированным международным действиям для обеспечения безопасного возвращения детей. И сегодня я хотел бы объявить, что я предложу, чтобы наша Ассамблея формально присоединилась к международной коалиции по возвращению украинских детей и обеспечению ответственности для России", - сказал он.

По его словам, в ОБСЕ признают глубокое гендерное влияние войны.

"Женщины в Украине переживают разлуку, травму и насилие. Они должны быть центральным элементом восстановления и будущего Украины. Обязательства нашей Ассамблеи не являются символическими. Они являются частью нашей ежедневной работы. С первого дня моего пребывания в должности Украина была моим главным приоритетом", - подчеркнул Понса Сампьерто.

Президент Ассамблеи ОБСЕ отметил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, справедливости и ответственности за военные преступления, а также демократического европейского будущего страны.

Он подтвердил, что на осеннем заседании в Стамбуле поприветствует президента Владимира Зеленского, который выступит перед Ассамблеей, и пригласил председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука присоединиться к зимней встрече в Вене для углубления парламентского сотрудничества.

"Спасибо за приглашение на саммит Крымской платформы в Стокгольме. Я подтверждаю свое участие и четко заявляю: Крым это Украина",- добавил он.

Отдельно Понса Сампьерто призвал немедленно освободить трех представителей ОБСЕ, которых незаконно задержала Россия, отметив, что их задержание нарушает международные нормы и является пренебрежением к организации.

Послание будет передано на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене в декабре, где организация снова выступит единым голосом в поддержку Украины.

Что такое ОБСЕ

Это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, международная структура, объединяющая 57 государств Европы, Северной Америки и Азии.

Она занимается вопросами безопасности, прав человека, демократического управления и предотвращения конфликтов.

Основная цель ОБСЕ - поддержание стабильности и мирного сосуществования между странами-участницами.

Напомним, ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готовит комплексную реформу ОБСЕ, которая будет способна за пять шагов вывести международную организацию из тупика.

