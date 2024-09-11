Крим - це Україна. Маємо йти вперед, доки не виженемо чужинців, - Зеленський

"Ми стоїмо тут сьогодні, щоб наголосити світу, що Крим - це Україна, Крим - це наш дім. І ми маємо йти вперед, доки чужинці не підуть з нашого дому", - заявив президент.

Зеленський відзначив, що Україна сьогодні не просто бореться за повернення Криму - вона бореться за відновлення справедливості й можливість для кожного кримчанина повернутись додому, який буде звільнений від Російської Федерації (РФ), а також страху.

"Сьогодні, у межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи, відкриваємо український національний меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу. І колись неодмінно такий самий меморіал з’явиться в нашому, вільному Криму", - додав він.

Питання повернення Криму

В серпні представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов заявив, що українське командування має план остаточного знищення незаконного зведеного Керченського мосту та повернення окупованого Криму.

Зокрема у липні 2023-го, Зеленський відзначав, що Кримський міст є ціллю для Збройних сил України (ЗСУ).

Сьогодні ж, 11 вересня, у Києві проходить саміт Кримської платформи. Минулий раз засідання відбулось у Чехії 23 жовтня 2023-го. Тоді ж в ньому взяли участь майже 70 парламентів і парламентських асамблей.