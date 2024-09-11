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Крым - это Украина. Должны идти вперед, пока не изгоним чужаков, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина будет идти вперед, пока не освободит Крым от врага. Вопрос возвращения полуострова, является вопросом восстановления справедливости, а также возможностью для каждого крымчанина вернуться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время открытия украинского национального мемориала, посвященного чествованию трагедии крымскотатарского народа.

"Мы стоим здесь сегодня, чтобы подчеркнуть миру, что Крым - это Украина, Крым - это наш дом. И мы должны идти вперед, пока чужаки не уйдут из нашего дома", - заявил президент. 

Зеленский отметил, что Украина сегодня не просто борется за возвращение Крыма - она борется за восстановление справедливости и возможность для каждого крымчанина вернуться домой, который будет освобожден от Российской Федерации (РФ), а также страха. 

"Сегодня, в рамках четвертого саммита международной Крымской платформы, открываем украинский национальный мемориал, посвященный чествованию трагедии крымскотатарского народа. И когда-то непременно такой же мемориал появится в нашем, свободном Крыму", - добавил он.  

Вопрос возвращения Крыма

В августе спикер Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов заявил, что у украинского командования есть план окончательного уничтожения незаконного возведенного Керченского моста и возвращения оккупированного Крыма.

В частности, в июле 2023-го, Зеленский отмечал, что Крымский мост является целью для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сегодня же, 11 сентября, в Киеве проходит саммит Крымской платформы. В прошлый раз заседание состоялось в Чехии 23 октября 2023 года. Тогда же в нем приняли участие почти 70 парламентов и парламентских ассамблей.

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