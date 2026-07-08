Крим сидить у темряві третій день і починає рахувати зіпсовані продукти, - ЗМІ

Які міста залишилися без світла

За даними уряду окупаційної адміністрації Криму, у середу повністю без електропостачання залишаються Армянськ, Джанкой і Джанкойський район, Красноперекопськ і Красноперекопський район.

Без світла знову опинилася Керч, де напередодні окупаційна "влада" звітувала про відновлення енергопостачання. В інші райони електроенергія подається частково - "залежно від можливостей енергомережі".

Ситуація з водою

На більшій частині півострова немає води, повідомило російське окупаційне держпідприємство "Вода Криму".

За його даними, повністю припинена подача води у Джанкої, Красногвардійському районі, Керчі та прилеглих населених пунктах, Армянську та Армянському районі, Красноперекопську та Красноперекопському районі, а також у Кіровському і Ленінському районах.

Води немає також у деяких районах Сімферополя та прилеглих населених пунктах, Алуштинському міському окрузі, Євпаторії, Бахчисарайському, Білогірському, Нижньогірському, Євпаторійському і Феодосійському районах.

Продовження ударів ЗСУ

У ніч на 8 липня українські війська уразили шість електропідстанцій на півострові, повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

За його словами, всього за минулу ніч українські оператори завдали ударів по 53 військових цілях у Криму та південних частинах інших окупованих територій.

За останні 72 години ЗСУ поразили пором у Керчі, сухогруз і 19 танкерів так званого "тіньового флоту" Росії.

Загалом з 1 по 8 липня українські безпілотники завдали ударів по 50 енергетичних вузлах на півострові.

Український моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ з посиланням на дані карти пожеж NASA FIRMS повідомив про два займання - на підстанції "Нижньогірська" (90 км від Сімферополя) та підстанції "НС-3" (біля Керчі).

Представник групи Conflict Intelligence Team (CIT) у коментарі Агентству зазначив, що заяви про удари по танкерах і підстанціях виглядають правдоподібно.

Над Севастополем у ніч на 8 липня, за словами "голови" окупаційної адміністрації міста Михайла Развожаєва, було збито 27 безпілотників. Окупаційна влада Криму про збиті дрони не звітувала.

Скарги мешканців

Кримчани залишають скарги під публікаціями чиновників уже кілька днів поспіль. Вони пишуть, що не можуть купити продукти і зв'язатися з рідними, та вимагають запровадити графік відключень електроенергії.

Мешканці зазначають, що не отримують правдивої інформації про ситуацію.

За наведеними Агентством цитатами, у Раздольному та Раздольненському районі "світла немає з суботи, воду за цей час вмикали лише раз - на годину або трохи більше". Автор коментаря пише, що куплені продукти зіпсувалися, а нові в магазинах не з'являються.

Окремі кримчани вимагають від окупаційної влади затвердити графік відключень.

"У Криму люди мучаються, а ми всі про свята. У селах немає газу, з балонним газом теж не все гладко, тепер і світло вимикають, коли заманеться", - йдеться в одному з коментарів, наведених виданням.