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Українські дрони за 48 годин "вимкнули" 12 електропідстанцій в Криму та на Донбасі

21:03 02.07.2026 Чт
2 хв
"Мадяр" також зробив "передбачення" для Москви
aimg Валерій Ульяненко
Українські дрони за 48 годин "вимкнули" 12 електропідстанцій в Криму та на Донбасі Фото: СБС уразили низку енергетичних об'єктів окупантів (Getty Images)
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Українські дрони всього за 48 годин протягом 1 і 2 липня уразили 12 електропідстанцій та 1 газорозподільну станцію на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Дрони СБС уразили наступні електропідстанції:

  • ПС 35 кВ "Озерненська", нп Кар'єрне, АР Крим, 9 батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • ПС 110 кВ "Родникове", нп Аркадіївка, АР Крим, 9 батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • ПС 110/35 кВ "Випасне", нп Випасне, АР Крим, угруповання СБС "Фенікс" ДПСУ
  • ПС 220 кВ "Донузлав", нп Криловка, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог"
  • ПС 110 кВ "Кар'єрне", нп Кар'єрне, АР Крим, 9 батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • ПС 110 кВ "Митяєве", нп Митяєве, АР Крим, 9 батальйон "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • ПС 220 кВ "Феодосійська", нп Феодосія, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • Старобешівська ТЕС, нп Новий Світ, Донецька обл., 2 бат "Wormbusters" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра"
  • ПС 110кВ на СЕС "Охотніково", нп Кар'єрне, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • ПС 110кВ, нп Широке, АР Крим, 1 ОЦ СБС
  • ПС 330 кВ "Західно-Кримська", нп Кар'єрне, АР Крим, угруповання СБС "Фенікс" ДПСУ, 412 ОБр СБС "Nemesis"
  • Eлектропідстанція в нп Тимонове, Луганська обл., 20 ОБр СБС "К-2"

Крім того, було уражено склад паливо-мастильних матеріалів у нп Мелітополь, Запорізька обл. ударом 412 ОБр СБС "Nemesis".

Також дрони 20 ОБр СБС "К-2" прилетіли по газорозподільній станції у нп Айдар, Луганська обл.

"Ніч яка місячна, зоряна, ясная… Москва ляже", - написав "Мадяр".

Нагадаємо, у ніч проти 2 липня українські дрони вдарили по НПЗ у російському Кстово Нижньогородської області. Після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Крім того, неподалік розташований ще один стратегічно важливий для РФ об'єкт.

Також раніше повідомлялося, що Сили оборони України завдали ударів по восьми з десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Деякі з цих підприємств опинялися під атакою вже неодноразово.

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Крим Донецька область Сили безпілотних систем Дрони
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