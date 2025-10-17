Крим з самої ночі під ударом дронів: у Гвардійському палає нафтобаза

У Сімферополі та Сімферопольському районі пролунали два потужні вибухи. У Гвардійському, ймовірно, горить нафтобаза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
Близько 2:40 ночі з'явились повідомлення про стрільбу та вибухи в селищі Гвардійському в тимчамово окупованому Криму.
Повідомлялось, що населений пункт атакують невідомі БпЛА, там горить нафтобаза.
За припущенням місцевих мешканців, є влучання по складу боєприпасів.
Підписники Telegram-каналу повідомляють, що палаючу нафтобазу в Гвардійському видно з передмістя Сімферополя. Заграва на багато кілометрів.
Наразі з Сімферополя спостерігаються два димові стовпи: один - від палаючої нафтобази в Гвардійському, другий з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському (вони знаходяться майже на одній лінії).
За попередньою інформацією, у Гвардійському постраждала нафтобаза, що належить мережі автозаправок ATAN. Вона входить до компанії ТОВ "Кедр", що володіє найбільшою мережею АЗК у Криму (понад 100 станцій), а також мережею складів і парком бензовозів.
Унаслідок удару, ймовірно, дефіцит бензину та дизельного палива в Криму збільшиться, пише "Кримський вітер".
Також близько 6:30 ранку кілька потужних вибухів сталось у Сімферополі та Сімферопольському районі.
Оновлено о 07:30
У Саках та Новофедорівці вночі теж лунали вибухи.
У місцевих пабликах повідомляють, що в Євпаторії скасували заняття у школах. У місті відсутня електроенергія і водопостачання.
У Сакській районній електромережі повідомляють, що сталось аварійне відключення на підстанції. Час аварійних робіт уточнюється.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, у ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Росіяни поскаржились на атаку невідомих дронів.
Місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням у Сімферополі та у Феодосії. Могло бути влучання у Сімферопольську ТЕС (Таврійську ТЕС - ред.).
Саме з Гвардійського окупанти запускають "Шахеди" по Україні. Відомо, що там також розташовані склади з російськими дронами.
Також у ніч на 6 жовтня Сили оборони України вразили потужності Морського нафтового терміналу в тимчасово окупованій Феодосії. Нафтопереливний комплекс горів дві доби поспіль.