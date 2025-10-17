Крим з самої ночі під ударом дронів: у Гвардійському палає нафтобаза

Близько 2:40 ночі з'явились повідомлення про стрільбу та вибухи в селищі Гвардійському в тимчамово окупованому Криму.

Повідомлялось, що населений пункт атакують невідомі БпЛА, там горить нафтобаза.

За припущенням місцевих мешканців, є влучання по складу боєприпасів.

Підписники Telegram-каналу повідомляють, що палаючу нафтобазу в Гвардійському видно з передмістя Сімферополя. Заграва на багато кілометрів.

Наразі з Сімферополя спостерігаються два димові стовпи: один - від палаючої нафтобази в Гвардійському, другий з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському (вони знаходяться майже на одній лінії).

За попередньою інформацією, у Гвардійському постраждала нафтобаза, що належить мережі автозаправок ATAN. Вона входить до компанії ТОВ "Кедр", що володіє найбільшою мережею АЗК у Криму (понад 100 станцій), а також мережею складів і парком бензовозів.

Унаслідок удару, ймовірно, дефіцит бензину та дизельного палива в Криму збільшиться, пише "Кримський вітер".

Також близько 6:30 ранку кілька потужних вибухів сталось у Сімферополі та Сімферопольському районі.

Оновлено о 07:30

У Саках та Новофедорівці вночі теж лунали вибухи.

У місцевих пабликах повідомляють, що в Євпаторії скасували заняття у школах. У місті відсутня електроенергія і водопостачання.

У Сакській районній електромережі повідомляють, що сталось аварійне відключення на підстанції. Час аварійних робіт уточнюється.