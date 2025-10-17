Крым с самой ночи под ударом дронов: в Гвардейском пылает нефтебаза

В Симферополе и Симферопольском районе прогремели два мощных взрыва. В Гвардейском, вероятно, горит нефтебаза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Около 2:40 ночи появились сообщения о стрельбе и взрывах в поселке Гвардейском во временно оккупированном Крыму.
Сообщалось, что населенный пункт атакуют неизвестные БпЛА, там горит нефтебаза.
По предположению местных жителей, есть попадание по складу боеприпасов.
Подписчики Telegram-канала сообщают, что горящую нефтебазу в Гвардейском видно из пригорода Симферополя. Зарево на много километров.
На данный момент из Симферополя наблюдаются два дымовых столба: один - от горящей нефтебазы в Гвардейском, второй из аэропорта Симферополь или аэродрома в Гвардейском (они находятся почти на одной линии).
По предварительной информации, в Гвардейском пострадала нефтебаза, принадлежащая сети автозаправок ATAN. Она входит в компанию ООО "Кедр", владеющую крупнейшей сетью АЗК в Крыму (более 100 станций), а также сетью складов и парком бензовозов.
В результате удара, вероятно, дефицит бензина и дизельного топлива в Крыму увеличится, пишет "Крымский ветер".
Также около 6:30 утра несколько мощных взрывов произошло в Симферополе и Симферопольском районе.
Обновлено в 07:30
В Саках и Новофедоровке ночью тоже раздавались взрывы.
В местных пабликах сообщают, что в Евпатории отменили занятия в школах. В городе отсутствует электроэнергия и водоснабжение.
В Сакской районной электросети сообщают, что произошло аварийное отключение на подстанции. Время аварийных работ уточняется.
Как ранее сообщало РБК-Украина, в ночь на 13 октября во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Россияне пожаловались на атаку неизвестных дронов.
Местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением в Симферополе и в Феодосии. Могло быть попадание в Симферопольскую ТЭС (Таврическую ТЭС - ред.).
Именно из Гвардейского оккупанты запускают "Шахеды" по Украине. Известно, что там также расположены склады с российскими дронами.
Также в ночь на 6 октября Силы обороны Украины поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии.Нефтепереливной комплекс горел двое суток подряд.