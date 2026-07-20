Крым накрыла волна взрывов, горит важный энергообъект (фото)
В ночь на 20 июля беспилотники атаковали временно оккупированный Крым - взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. У Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Взрывы прогремели в нескольких городах Крыма
Местные Telegram-каналы сообщили о серии взрывов в разных частях полуострова.
Громкие звуки слышали в:
- Алушты;
- Ялте;
- Феодосии;
- Керчи;
- районе Балаклавской ТЭС.
Пожар на подстанции в Алуште
Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщила о пожаре на электрической подстанции "Приветное" напряжением 110/10 кВ. Данные основываются на спутниковой съемке.
Эта подстанция - ключевой объект энергетической инфраструктуры компании "Крымэнерго".
Она расположена в селе Приветное Алуштинского городского округа и обеспечивает светом саму деревню, Канацкую балку, а также курортные и туристические зоны Южного берега Крыма.
Объект имеет два силовых трансформатора общей установленной мощностью 50 МВА.
По данным мониторинговой группы, взрывы в Алуште было слышно около полуночи. Приблизительно в 00:40 в городе исчез свет.
Также появилось видео, на котором виден пожар у подстанции "Алушта".
На фоне ночной атаки оккупационная администрация временно перекрыла движение по Крымскому мосту.
Напомним, ранее украинские дроны парализовали движение на ключевой логистической трассе оккупированного Крыма, что затруднило передвижение по технике и грузам по полуострову.
Тем временем оккупационные власти еще раньше ввели график ограничений мобильной связи для жителей Крыма.