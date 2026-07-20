Крым накрыла волна взрывов, горит важный энергообъект (фото)

В ночь на 20 июля беспилотники атаковали временно оккупированный Крым - взрывы прогремели сразу в нескольких городах полуострова. У Алушты после удара вспыхнул пожар на электроподстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Крымский ветер ".

Взрывы прогремели в нескольких городах Крыма

Местные Telegram-каналы сообщили о серии взрывов в разных частях полуострова.

Громкие звуки слышали в:

Алушты;

Ялте;

Феодосии;

Керчи;

районе Балаклавской ТЭС.

Пожар на подстанции в Алуште

Мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщила о пожаре на электрической подстанции "Приветное" напряжением 110/10 кВ. Данные основываются на спутниковой съемке.

Эта подстанция - ключевой объект энергетической инфраструктуры компании "Крымэнерго".

Она расположена в селе Приветное Алуштинского городского округа и обеспечивает светом саму деревню, Канацкую балку, а также курортные и туристические зоны Южного берега Крыма.

Объект имеет два силовых трансформатора общей установленной мощностью 50 МВА.

По данным мониторинговой группы, взрывы в Алуште было слышно около полуночи. Приблизительно в 00:40 в городе исчез свет.

Также появилось видео, на котором виден пожар у подстанции "Алушта".

На фоне ночной атаки оккупационная администрация временно перекрыла движение по Крымскому мосту.