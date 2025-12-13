Крим масовано атаують дрони і ракети, вибухи лунають на всьому півострові

Спецоперації розвідки

Нагадаємо, що українські розвідники знищили російський військово-транспортний літак Ан-26 та ще дві дороговартісні цілі ворога у тимчасово окупованому Криму.

Також ми писали, що ударні безпілотники ГУР нещодавно завдали серії точкових ударів у тимчасово окупованому Криму, знищивши кілька радіолокаційних комплексів та корабельний гелікоптер російських сил.

У ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.

Крім того, в ніч на 1 листопада у Московській області пролунали потужні вибухи, під час яких було успішно знищило три нитки стратегічного нафтопродуктопроводу "Кольцевой".