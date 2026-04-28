Крим масовано атакували невідомі дрони: на аеродромі "Саки" було чути вибухи

Окупований Крим у ніч проти 28 квітня атакували невідомі дрони. Вибухи лунали, зокрема, на аеродромах "Сакі", "Кача", "Бельбек", а також у Севастополі та Феодосії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Після 20:00 у пабліках почали з'являтися повідомлення про повітряну тривогу, роботу ППО і вибухи в різних районах Криму. Тривогу оголошували, зокрема, в Кіровському, Ленінському, Радянському районах.
Також канал "Кримський вітер" повідомляв про неодноразові вибухи в Севастополі та Феодосії, а згодом стало відомо про пуски ракет і роботу росППО з Північного боку в напрямку моря.
"У Джанкойському районі вибух і чути проліт дронів, повідомили підписники", - написали в "Кримському вітрі".
Аеродроми - "Бельбек", "Саки", "Кача" - там також повідомляли про роботу дронів і вибухи. Окупанти навіть піднімали в повітря винищувачі.
Відомо, що крім кулумета росіяни застосували для протистояння дронам ракетний комплекс "Панцир".
Нагадаємо, вночі 26 квітня серія потужних вибухів прогриміла в окупованому Севастополі.
Цього ж дня СБУ пробила "парасольку" російського ППО в Криму і вразила три бойові кораблі.