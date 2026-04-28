Крим масовано атакували невідомі дрони: на аеродромі "Саки" було чути вибухи

02:08 28.04.2026 Вт
1 хв
На півострові вибухи гриміли в кількох містах і населених пунктах
aimg Юлія Маловічко
Фото: окупований Севастополь (росЗМІ)

Окупований Крим у ніч проти 28 квітня атакували невідомі дрони. Вибухи лунали, зокрема, на аеродромах "Сакі", "Кача", "Бельбек", а також у Севастополі та Феодосії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Читайте також: На війні в Україні загинули 2000 жителів Криму, - ЗМІ

Вибухи в Криму

Після 20:00 у пабліках почали з'являтися повідомлення про повітряну тривогу, роботу ППО і вибухи в різних районах Криму. Тривогу оголошували, зокрема, в Кіровському, Ленінському, Радянському районах.

Також канал "Кримський вітер" повідомляв про неодноразові вибухи в Севастополі та Феодосії, а згодом стало відомо про пуски ракет і роботу росППО з Північного боку в напрямку моря.

"У Джанкойському районі вибух і чути проліт дронів, повідомили підписники", - написали в "Кримському вітрі".

Атака на аеродроми

Аеродроми - "Бельбек", "Саки", "Кача" - там також повідомляли про роботу дронів і вибухи. Окупанти навіть піднімали в повітря винищувачі.

Відомо, що крім кулумета росіяни застосували для протистояння дронам ракетний комплекс "Панцир".

Нагадаємо, вночі 26 квітня серія потужних вибухів прогриміла в окупованому Севастополі.

Цього ж дня СБУ пробила "парасольку" російського ППО в Криму і вразила три бойові кораблі.

Більше по темі:
КримАтака дронів