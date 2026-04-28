Крим масовано атакували невідомі дрони: на аеродромі "Саки" було чути вибухи

Вибухи в Криму

Після 20:00 у пабліках почали з'являтися повідомлення про повітряну тривогу, роботу ППО і вибухи в різних районах Криму. Тривогу оголошували, зокрема, в Кіровському, Ленінському, Радянському районах.

Також канал "Кримський вітер" повідомляв про неодноразові вибухи в Севастополі та Феодосії, а згодом стало відомо про пуски ракет і роботу росППО з Північного боку в напрямку моря.

"У Джанкойському районі вибух і чути проліт дронів, повідомили підписники", - написали в "Кримському вітрі".

Атака на аеродроми

Аеродроми - "Бельбек", "Саки", "Кача" - там також повідомляли про роботу дронів і вибухи. Окупанти навіть піднімали в повітря винищувачі.

Відомо, що крім кулумета росіяни застосували для протистояння дронам ракетний комплекс "Панцир".