Крым массировано атаковали неизвестные дроны: на аэродроме "Саки" были слышны взрывы

Взрывы в Крыму

После 20:00 в пабликах начали появляться сообщения о воздушной тревоге, работе ПВО и взрывах в разных районах Крыма. Тревогу объявляли, в частности, в Кировском, Ленинском, Советском районах.

Также канал "Крымский ветер" сообщал о неоднократных взрывах в Севастополе и Феодосии, а затем стало известно о пусках ракет и работе росПВО с Северной стороны в направлении моря.

"В Джанкойском районе взрыв и слышен пролет дронов, сообщают подписчики", - написали в "Крымском ветре".

Атака на аэродромы

Аэродромы - "Бельбек", "Саки", "Кача" - там также соообщалось о работе дронов и взрывах. Оккупанты даже поднимали в воздух истребители.

Известно, что помимо пулумета россияне применили для противостояния дронам ракетный комплекс "Панцирь".