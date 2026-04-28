Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Крым массировано атаковали неизвестные дроны: на аэродроме "Саки" были слышны взрывы

02:08 28.04.2026 Вт
1 мин
На полуострове взрывы гремели в нескольких городах и населенных пунктах
aimg Юлия Маловичко
Фото: оккупированный Севастополь (росСМИ)

Оккупированный Крым в ночь на 28 апреля атаковали неизвестные дроны. Взрывы гремели, в частности, на аэродромах "Саки"," Кача", "Бельбек", а также в Севастополе и Феодосии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Читайте также: На войне в Украине погибли 2000 жителей Крыма, - СМИ

Взрывы в Крыму

После 20:00 в пабликах начали появляться сообщения о воздушной тревоге, работе ПВО и взрывах в разных районах Крыма. Тревогу объявляли, в частности, в Кировском, Ленинском, Советском районах.

Также канал "Крымский ветер" сообщал о неоднократных взрывах в Севастополе и Феодосии, а затем стало известно о пусках ракет и работе росПВО с Северной стороны в направлении моря.

"В Джанкойском районе взрыв и слышен пролет дронов, сообщают подписчики", - написали в "Крымском ветре".

Атака на аэродромы

Аэродромы - "Бельбек", "Саки", "Кача" - там также соообщалось о работе дронов и взрывах. Оккупанты даже поднимали в воздух истребители.

Известно, что помимо пулумета россияне применили для противостояния дронам ракетный комплекс "Панцирь".

Напомним, ночью 26 апреля серия мощных взрывов прогремела в оккупированном Севастополе.

В этот же день СБУ пробила "зонтик" российского ПВО в Крыму и поразила три боевых корабля.

Больше по теме:
КрымАтака дронов