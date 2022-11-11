Крім Кінбурнської коси. ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область

Українські військові звільнили з російської окупації всю територію Миколаївської області на правому березі річки Дніпро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.
Станом на сьогодні російські окупанти контролюють лише Кінбурнську косу, частина якої теж входить до складу Миколаївської області.
"Тепер офіційно: всю Миколаївську область (крім Кінбурна) звільнено", - написав очільник ОВА у своєму Telegram-каналі.
Кім також зазначив, що ЗСУ взяли під контроль водопровід, яким постачали воду з Дніпра в Миколаїв, однак спочатку його потрібно розмінувати.
"Найближчим часом знатиму терміни потенційного відновлення питної води в Миколаїв", - додав він.
Нагадаємо, вчора українські військові звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.
А сьогодні підрозділи українських військових зайшли в Херсон.
Детальніше про ситуацію на фронті сьогодні можна прочитати у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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