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Крім Кінбурнської коси. ЗСУ звільнили майже всю Миколаївську область

Фото: Віталій Кім, очільник Миколаївської області (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові звільнили з російської окупації всю територію Миколаївської області на правому березі річки Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Станом на сьогодні російські окупанти контролюють лише Кінбурнську косу, частина якої теж входить до складу Миколаївської області.

"Тепер офіційно: всю Миколаївську область (крім Кінбурна) звільнено", - написав очільник ОВА у своєму Telegram-каналі.

Кім також зазначив, що ЗСУ взяли під контроль водопровід, яким постачали воду з Дніпра в Миколаїв, однак спочатку його потрібно розмінувати.

"Найближчим часом знатиму терміни потенційного відновлення питної води в Миколаїв", - додав він.

Нагадаємо, вчора українські військові звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.

А сьогодні підрозділи українських військових зайшли в Херсон.

Детальніше про ситуацію на фронті сьогодні можна прочитати у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Збройні сили УкраїниМиколаївська областьВійна Росії проти УкраїниВиталий Ким