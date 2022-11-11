Кроме Кинбурнской косы. ВСУ освободили почти всю Николаевскую область

Украинские военные освободили от российской оккупации всю территорию Николаевской области на правом берегу реки Днепр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
На сегодняшний день российские оккупанты контролируют лишь Кинбурнскую косу, часть которой тоже входит в состав Николаевской области.
"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", - написал глава ОВА в своем Telegram-канале.
Ким также отметил, что ВСУ взяли под контроль водопровод, которым поставляли воду из Днепра в Николаев, однако сначала его нужно разминировать.
"В ближайшее время буду знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве", - добавил он.
Напомним, вчера украинские военные освободили Снигиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян.
А сегодня подразделения украинских военных зашли в Херсон.
Детальнее о ситуации на фронте сегодня можно прочитать в сводке Генерального штаба ВСУ.
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