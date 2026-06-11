Крим ізолюємо в найближчому майбутньому: "Мадяр" розкрив стратегію України

Він зазначив, що посилення ударів українських безпілотників по окупованих Росією територіях вже порушило ворожу військову логістику та постачання палива.

"Мадяр" наголосив, що завдяки цій операції за останній місяць інтенсивність руху по трасі Р-280, яку росіяни називають "Новоросія", від Ростова-на-Дону до Криму зменшилася на 71%. Вона є ключовою для логістики росіян і вже за місяць, підкреслив Бровді, буде повністю під контролем України.

Він сказав, що ще через місяць Україна повністю контролюватиме цю дорогу.

"Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому", - заявив командувач СБС.

Він також порівняв удари по транспортних засобах російських окупантів на незахищеній трасі з "полюванням на куріпок у відкритому полі".

Наслідки кампанії України

Військові аналітики зазначили, що кампанія України з нанесення ударів середньої дальності по окупованій території, призвела до скорочення поставок ворога на лінію фронту, практично зупинивши наступ минулого місяця.

Крім того, була послаблена російська протиповітряна оборона, що відкрило шлях для ударів більшої дальності, які знищили нафтову інфраструктуру та виробництво озброєння в глибині Росії.

"Мадяр" заявив, що однією з його стратегічних цілей було змусити Москву вивести війська, а не наступати на них.

"Ми створимо умови, які зроблять вкрай складним для будь-якого військовослужбовця або працівника оборонної промисловості залишатися в Криму, на тимчасово окупованих територіях або використовувати під'їзні шляхи до них", - наголосив він.