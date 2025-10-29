ua en ru
Крым с самого утра под ударом: горит минимум одна нефтебаза

Среда 29 октября 2025 08:28
Крым с самого утра под ударом: горит минимум одна нефтебаза Фото: так называемые "власти" подтвердили атаку
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 29 октября, в разных уголках временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы и начались пожары. Под ударом была как минимум одна нефтебаза и вероятно, военный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

Так, рано утром в паблике написали, что в Гвардейске в 06:46 был мощный прилет. В результате атаки снова загорелась нефтебаза ATAN, которая ранее была атакована 17 числа и горела несколько суток.

Спустя пару часов мониторинговая группа уведомила, что новый пожар на НПЗ виден уже даже из космоса.

Также оккупанты жаловались, что наблюдается мощный пожар в районе ГРЭС в Симферополе. Позже канал добавил, что в поселке Грэсовский горит Симферопольская ТЭЦ, которая раньше называлась ГРЭС.

"Электрическая мощность ТЭЦ - 100 МВт, тепловая мощность - 490,1 Гкал/ч. Ежегодная выработка электроэнергии - 600 млн кВт/ч, тепла - 300 тысяч Гкал/ч", - говорилось в публикации.

Через некоторое время подписчики паблика уточнили, что в Симферополе горит не ТЭЦ, а расположенная рядом нефтебаза.

Так называемый "губернатор" Крыма Сергей Аксенов официально подтвердил атаку неизвестных дронов. У себя в соцсетях он написал, что в Симферополе дрон попал в емкость с горюче-смазочными материалами, из-за чего начался пожар.

Помимо этого, аудитория "Крымского ветра" писала, предположительно, о прилете неподалеку села Крыловка рядом с поселком Мирный. Как уточняет паблик, в Мирном на бывшем аэродроме находятся склады военной техники, а рядом - позиции российской ПВО.

Удары по Крыму

Напомним, 17 октября в оккупированным Крыму с самого утра горела нефтебаза в Гвардейском. Со спутников был зафиксировано, что на объекте два очага пожара.

В сети была информация, что после такой атаки проблемы с бензином на временно оккупированном полуострове могут стать гораздо хуже.

Также добавим, что в тот же день, ближе к вечеру, Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что поразили сразу две нефтебазы в Крыму.

