Крила чи коптери: виробники порівняли два основні типи дронів-розвідників

В Україні використовують два основні типи дронів-розвідників: літакоподібні ("крила") та мультикоптери. За словами виробників, вони не замінюють, а доповнюють один одного: коптер зручніший для локального спостереження, а літак – для тривалої розвідки на великій території.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів" .

Що можуть коптери

Директор з розробок НВП "Атлон Авіа" назвав ключовими перевагами "мавікоподібних" БпЛА швидке розгортання, вертикальний зліт і посадку, зависання над об'єктом і можливість працювати на обмеженому майданчику. Тому вони особливо корисні для ближньої розвідки та детального огляду.

Водночас у коптерів менші тривалість польоту й дальність порівняно з багатьма літаковими засобами. Вони також чутливі до вітру, а їхнє корисне навантаження обмежене.

У TAF Industries пояснили це аеродинамікою: мультироторні системи витрачають більшість енергії акумулятора не на рух уперед, а на утримання власної маси в повітрі. Через відсутність аеродинамічного планерування вони літають менше й не можуть працювати на великих дистанціях.

Едуард Лисенко, CBDO Vyriy Industries, зазначив, що коптери призначені для тактичної розвідки на відстані до 20 кілометрів від лінії фронту. Такого показника має досягати новий розвідник компанії Slavic, тоді як інші апарати цього типу працюють до 10 кілометрів. Перевагою коптерів він назвав можливість зависати та працювати за складнішої погоди, зокрема за низької хмарності.

Що можуть "крила" і чому гібриди не стали масовими

За словами директора з розробок "Атлон Авіа", "крила" зазвичай мають більші дальність і тривалість польоту, енергоефективні на маршруті та здатні обстежувати значні території. Водночас до запуску й посадки в них вищі вимоги, а можливості зависати та детально спостерігати за нерухомим об'єктом обмежені.

У TAF Industries пояснили, що літакові БпЛА використовують підйомну силу й витрачають енергію переважно на підтримку швидкості. Через це вони літають довше й дальше. Однак "крило" змушене постійно кружляти навколо цілі, тому потрібні гіростабілізовані підвіси, які утримують камеру на об'єкті.

Лисенко додав, що "крила" можуть нести камери з високими характеристиками, але через габарити та особливості польоту їх легше виявити й збити.

Гібридні рішення (VTOL - апарати вертикального зльоту) вирішують проблему запуску без катапульти. Проте в TAF Industries вважають їх надто дорогими для масового використання в умовах активної роботи ворожих перехоплювачів.

Лисенко також наголосив, що українським виробникам потрібно створювати власний мультироторний розвідник, не прив'язуючись до назви "мавік". На його думку, це має бути масовий і простий інструмент, який не потребує тривалого перенавчання пілотів. За його словами, із закупівлями "мавіків" є проблеми: залежність від одного типу засобів, їх нестача та ризик обмеження або припинення експорту з Китаю.

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