Крылья или коптеры: производители сравнили два основных типа дронов-разведчиков

В Украине используют два основных типа дронов-разведчиков: самолетообразные ("крылья") и мультикоптеры. По словам производителей, они не заменяют, а дополняют друг друга: коптер более удобен для локального наблюдения, а самолет - для длительной разведки на большой территории.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов" .

Что могут коптеры

Директор по разработкам НПП "Атлон Авиа" назвал ключевыми преимуществами "мавикообразных" БпЛА быстрое развертывание, вертикальный взлет и посадку, зависание над объектом и возможность работать на ограниченной площадке. Поэтому они особенно полезны для ближней разведки и подробного обзора.

В то же время у коптеров меньше продолжительность полета и дальность по сравнению со многими самолетными средствами. Они также чувствительны к ветру, а их полезная нагрузка ограничена.

В TAF Industries объяснили это аэродинамикой: мультироторные системы тратят большую часть энергии аккумулятора не на движение вперед, а на содержание собственной массы в воздухе. Из-за отсутствия аэродинамического планирования они летают меньше и не могут работать на больших дистанциях.

Эдуард Лысенко, CBDO Vyriy Industries, отметил, что коптеры предназначены для тактической разведки на расстоянии до 20 километров от линии фронта. Такого показателя должен добиваться новый разведчик компании Slavic, в то время как другие аппараты этого типа работают до 10 километров. Преимуществом коптеров он назвал возможность зависать и работать при более сложной погоде, в частности, при низкой облачности.

Что могут "крылья" и почему гибриды не стали массовыми

По словам директора по разработкам "Атлон Авиа", "крылья" обычно имеют большую дальность и продолжительность полета, энергоэффективны на маршруте и способны обследовать значительные территории. В то же время, к запуску и посадке в них выше требования, а возможности зависать и подробно наблюдать за недвижимым объектом ограничены.

В TAF Industries объяснили, что самолетные БПЛА используют подъемную силу и тратят энергию преимущественно на поддержание скорости. Поэтому они летают дольше и дальше. Однако "крыло" вынуждено постоянно кружить вокруг цели, поэтому требуются гиростабилизированные подвесы, удерживающие камеру на объекте.

Лысенко добавил, что "крылья" могут нести камеры с высокими характеристиками, но из-за габаритов и особенностей полета их легче обнаружить и сбить.

Гибридные решения (VTOL - аппараты вертикального взлета) решают проблему запуска без катапульты. Однако в TAF Industries считают их слишком дорогими для массового использования в условиях активной работы вражеских перехватчиков.

Лысенко также подчеркнул, что украинским производителям нужно создавать собственный мультироторный разведчик, не привязываясь к названию "мавик". По его мнению, это должен быть массовый и простой инструмент, не требующий длительного переобучения пилотов. По его словам, с закупками "мавиков" есть проблемы: зависимость от одного типа средств, их нехватка и риск ограничения или прекращения экспорта из Китая.

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