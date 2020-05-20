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К ослаблению карантина готова только половина областей, - ЦОЗ

Новости » Коронавирус     20.05.2020 - 22:27
К ослаблению карантина готова только половина областей, - ЦОЗ
Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

Лишь 13 областей готовы к новому этапу ослабления

Исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин рассказал, сколько областей страны сейчас готовы к переходу к следующему этапу ослабления карантина. К ослаблению готовы лишь половина областей.

Об этом Кузин рассказал в комментарии изданию LB.ua.

По словам руководителя ЦОЗ, по состоянию на сегодня к следующему этапу ослабления карантина готовы 13 областей.

"Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые сегодня могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская", - рассказал он.

Кузин отметил, что в ближайшее время на официальных сайтах ЦОЗ и Министерства здравоохранения будет размещена общая таблица с показателями областей. Таблица будет ежедневно обновляться, чтобы украинцы могли видеть, какая область готова к ослаблению.

"Например, Черновицкая область, увы, пока нет. Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохой охват по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых новых случаев достаточно высоко. И Киев под эти параметры тоже пока не попадает", - добавил руководитель ЦОЗ.

Напомним, сегодня Кабинет министров ввел адаптивный карантин до 22 июня. Адаптивный карантин предполагает, что ослаблять ограничения будут по-разному в каждой из областей в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинКоронавирус
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