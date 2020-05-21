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Криклій: залізничні перевезення поновлюються з 1 червня

Новини » Коронавірус     21.05.2020 - 11:28
Криклій: залізничні перевезення поновлюються з 1 червня
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

З 1 червня поновлюються залізничні перевезення в дальньому сполученні

В рамках ослаблення карантину в Україні з 1 червня поновлюються залізничні перевезення. Зокрема, запускаються перші поїзди далекого прямування.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає урядовий портал.

За його словами, "Укрзалізниця" вже готова до відновлення пасажирських перевезень.

"Вже з 1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення у дальньому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів", - зазначив Криклій.

Крім того, повідомляється, що на вокзалах станції "Київ-Пасажирський" посилено заходи безпеки і встановлено нову система відеоспостереження - 22 камери з функцією розпізнавання обличчя. Також з Вокзальної площі демонтовано МАФи.

Нагадаємо, на вчорашньому засіданні Кабінет міністрів ввів з 22 травня адаптивний карантину терміном на один місяць. З завтрашнього дня вже очікується відновлення роботи громадського транспорту та інші карантинні ослаблення. Щодо залізничних перевезень, то вони стартують з третього етапу пом'якшення обмежень.

Також стало відомо, що Україна відкриває кордон з країнами Європейського союзу і Молдовою, на кордоні відновлять роботу 66 пропускних пунктів. При цьому кордон з Росією та Білоруссю залишається закритим.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Укрзалізницяперевозкикарантин
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