Украина открывает границу со странами ЕС и Молдовой

Фото: Киев открывает границу со странами Евросоюза (dpsu.gov.ua)

Работа КПП на границе с Россией и Беларусью остается ограниченной

Украина открывает границу со странами Европейского союза и Молдовой. Работа пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью останется ограниченной.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, проект распоряжения представил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Проектом предусматривается восстановить движение в 66 пунктах пропусках на границе с Евросоюзом и республикой Молдова. Реализация проекта - восстановить полноценное пограничное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой", - отметил Аваков.

Он также уточнил, что всего откроют 66 пунктов пропуска. При этом остаются временно закрытыми пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с эпидемической ситуацией.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса Украина ограничивала работу пунктов пропуска на государственной границе, в итоге оставив рабочими только 20 КПП. При этом пересечь их можно было только на автомобиле. Позже в рамках ослабления карантина открыли пункт "Шегини" на границе с Польшей и разрешили пеший переход.

Как заявил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль, до 15 июня нет смысла запускать рейсовые перелеты и открывать аэропорты. По его словам, правительство вернется к этому вопросу уже во второй половине июня, когда ряд европейских стран снимет свои ограничения.

Автор: Анастасия Светлевская