Криклій просить поліцію вивчити діяльність власника танкера Delfi

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Судновласник вирішив піти в суд

Міністр інфраструктури Владислав Криклій просить поліцію вивчити діяльність власника затонулого на одеському пляжі танкера Delfi. На його думку, треба вивчити, які цілі переслідує судновласник.

Про це Криклій повідомив у Facebook.

Міністр поінформував, що судновласник вирішив піти в суд

"Судновласник Delfi подав у Господарський суд.Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити здійснювати будь-які дії щодо судна.

Добре, що суд відмовив їм у задоволенні їх клопотання", - написав Криклій.

Він зазначив, що поліції варто вивчити, які цілі переслідує судновласник.

"Сильно злить відчуття того, що той, хто створив і не вирішив проблеми надалі продовжує їх додавати та заважати. Думаю, що вже таки час правоохоронцям детальніше ознайомитися з діяльністю судновласника Delfi - Mister Drake PC на території України, і яку мету вони переслідують своїми діями", - додав глава МІУ.

Як повідомляло РБК-Україна, затонулий в Одесі танкер Delfi повинні відбуксирувати через два тижні: підряднику дали термін до Дня незалежності України, який відзначається 24 серпня.

Нагадаємо, раніше Криклій заявляв, що танкер Delfi піднімуть безкоштовно, а роботи будуть прискорені.

Цей танкер затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени минулого року. Судновласник повинен був прибрати танкер до 20 липня, однак усі спроби завершилися невдало.