Криклій просить поліцію вивчити діяльність власника танкера Delfi

Судновласник вирішив піти в суд
Міністр інфраструктури Владислав Криклій просить поліцію вивчити діяльність власника затонулого на одеському пляжі танкера Delfi. На його думку, треба вивчити, які цілі переслідує судновласник.
Про це Криклій повідомив у Facebook.
Міністр поінформував, що судновласник вирішив піти в суд
"Судновласник Delfi подав у Господарський суд.Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити здійснювати будь-які дії щодо судна.
Добре, що суд відмовив їм у задоволенні їх клопотання", - написав Криклій.
Він зазначив, що поліції варто вивчити, які цілі переслідує судновласник.
"Сильно злить відчуття того, що той, хто створив і не вирішив проблеми надалі продовжує їх додавати та заважати. Думаю, що вже таки час правоохоронцям детальніше ознайомитися з діяльністю судновласника Delfi - Mister Drake PC на території України, і яку мету вони переслідують своїми діями", - додав глава МІУ.
Як повідомляло РБК-Україна, затонулий в Одесі танкер Delfi повинні відбуксирувати через два тижні: підряднику дали термін до Дня незалежності України, який відзначається 24 серпня.
Нагадаємо, раніше Криклій заявляв, що танкер Delfi піднімуть безкоштовно, а роботи будуть прискорені.
Цей танкер затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени минулого року. Судновласник повинен був прибрати танкер до 20 липня, однак усі спроби завершилися невдало.