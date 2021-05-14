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Глава налоговой может стать министром развития экономики Украины

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Киев, Пятница 14 мая 2021 19:33
Глава налоговой может стать министром развития экономики Украины Фото: глава Налоговой службы Украины Алексей Любченко (facebook.com/TaxUkraine)
Автор: Милан Лелич, Лера Полищук

Стало известно, кто может заменить Игоря Петрашко после его отставки из Министерства развития экономики Украины. Ведомство может возглавить глава Налоговой службы Украины Алексей Любченко.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в руководстве "Слуги народа".

В свою очередь замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила эту информацию РБК-Украина.

"На должность министра экономики претендует Алексей Любченко с Государственной фискальной службы. О нем очень хорошие отзывы. Эти кадровые ротации, что ставка будет именно на рост ВВП, рабочих местах и росте экономики в целом", - заявила она.

Напомним, 14 мая в Верховную раду поступили заявления об отставке министров инфраструктуры и развития экономики - Владислава Криклия и Игоря Петрашко. Ожидается, что вопрос их отставки вынесут на внеочередное заседание парламента во вторник, 18 мая.

Как стало известно РБК-Украина, на должность министра инфраструктуры претендует действующий глава "Укравтодора". Кандидатуру Кубракова обсуждают в команде президента.

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