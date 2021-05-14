Криклия может заменить глава "Укравтодора", - источник

Стало известно, кто может заменить Владислава Криклия после его отставки из министерства инфраструктуры. Кандидатом на эту должность рассматривают главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в команде президента Владимира Зеленского.

"Вместо Криклия рассматривается кандидатура Кубракова", - сказал собеседник издания.

Александр Кубраков стал главой "Укравтодора" в 2019 году, когда страну возглавил Владимир Зеленский. До "Укравтодора" Кубраков работал советником мэра Киева Виталия Кличко в ИТ-сфере, а также исполнительным директором Ассоциации "Информационные технологии Украины" и руководителем сектора "IT и Телеком" в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

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Информацию о том, что Кубраков претендует на должность министра инфраструктуры в комментарии РБК-Украина подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"На должность министра инфраструктуры будет претендовать Александр Кубраков, глава "Укравтодора". Абсолютно положительные отзывы о его работе", - сказала она.