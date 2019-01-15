На Крещение в Киеве станция метро "Гидропарк" будет работать в летнем режиме

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Восточный вестибюль будет открыт с 10:00 до 17:00

В Киеве на Крещение 19 января будет открыт восточный вестибюль станции метро "Гидропарк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевского метрополитена в Facebook.

Как отмечается, восточный вестибюль будет открыт с 10:00 до 17:00. Это сделают, чтобы всем желающим было удобнее добраться до мест купания.

Отметим, что на станции киевского метро "Гидропарк" постоянно открыт только западный выход. Восточный (или второй) вестибюль открыт только в летнее время.

Напомним, в Киеве на станциях метрополитена начали работу банкоматы. "ПриватБанк" запустил банкоматы и терминалы самообслуживания в холлах центральных станций киевского метро "Крещатик", "Театральная" и "Арсенальная". Там работают банкоматы и дев'ять терминалов самообслуживания.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Лыбидская" из-за сообщения о минировании.