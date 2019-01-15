На Водохреща у Києві станція метро "Гідропарк" працюватиме у літньому режимі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Східний вестибюль буде відкрито з 10:00 до 17:00

У Києві на Водохреща 19 січня буде відкрито східний вестибюль станції метро "Гідропарк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київського метрополітену у Facebook.

Як зазначається, східний вестибюль буде відкрито з 10:00 до 17:00. Це зроблять, щоб всім охочим, було зручніші дістатися до місць купання.

Зазначимо, що на станції київського метро "Гідропарк" постійно відкритий лише західний вихід. Східний (або другий) вестибюль відкритий тільки у літній час.

Нагадаємо, у Києві на станціях метрополітену розпочали роботу банкомати. "ПриватБанк" запустив банкомати і термінали самообслуговування в холах центральних станцій київського метро "Хрещатик", "Театральна" і "Арсенальна". Там працюють банкомати і дев'ять терміналів самообслуговування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві закрили на вхід та вихід станцію метро "Либідська" через повідомлення про мінування.