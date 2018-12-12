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В Киеве на станциях метро заработали банкоматы

Новости » Общество    12.12.2018 - 15:45
В Киеве на станциях метро заработали банкоматы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ПриватБанк запустил банкоматы и терминалы самообслуживания в холлах центральных станций метро

В Киеве на станциях метрополитена начали работу банкоматы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метро.

Сообщается, что "ПриватБанк" запустил свои банкоматы и терминалы самообслуживания в холлах центральных станций киевского метро "Крещатик", "Театральная" и "Арсенальная". Сегодня на этих станциях работают банкоматы и девять терминалов самообслуживания.

"Пассажиры столичного метро получили долгожданную возможность пользоваться банковскими услугами по дороге на работу или домой. Несмотря на то, что реализация этого нужного людям проекта в связи с техническими трудностями длилась более года, мы вместе с руководством метрополитена надеемся завершить оборудования банковскими комплексами всех крупнейших станций подземки до нового года", - отметил руководитель направления "Розничный бизнес" "ПриватБанка" Алексей Шабан.

Отмечается, что согласно проведенному открытому конкурсу и подписанному соглашению "ПриватБанк" планирует установить 52 банкомата и 149 терминалов самообслуживания на 47 станциях метро.

Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко во время открытия заседания Киевсовета 20 ноября объявил о начале строительства станций метро на Виноградарь. По его словам, в результате корректировки бюджета 2018 года Киев вернет 1,1 млрд гривен.

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