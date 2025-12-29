У Кремлі зробили заяву про переговори Зеленського і Путіна

Що передувало

Нагадаємо, Fox News із посиланням на джерела повідомило, що Зеленський може вперше за п’ять років провести розмову з Путіним.

За слова джерела, цьому може сприяти вчорашня зустріч Трампа і Зеленського в Мар-а-Лаго.

"Недільні переговори президента Дональда Трампа і Володимира Зеленського можуть прокласти шлях до першої за більш ніж п'ять років телефонної розмови Зеленського з... Володимиром Путіним", - повдомляло видання.

Востаннє президенти спілкувалися влітку 2020 року, а після цього український лідер неодноразово намагався домовитися про новий контакт, проте Кремль відмовляв.

Як повідомляло видання Axios, Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі та в будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі. При цьому Путін неодноразово відхиляв таку пропозицію