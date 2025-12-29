UA

У Кремлі зробили заяву про переговори Зеленського і Путіна

Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Москві заявляють, що зараз про телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним не йдеться.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.

Пєсков прокоментував публікації західних ЗМІ про те, що переговори з головою Білого дому Дональдом Трампом відкрили шанс для телефонної розмови Путіна та Зеленського.

"Зараз не йдеться про таку розмову", - сказав речник Кремля.

Пєсков заявив, що телефонна розмова Путіна та президента Трампа відбудеться "найближчим часом", 

Крім того, Пєсков оголосив умову РФ для припинення вогню. Мовляв, для цього "Києву необхідно вивести ЗСУ з Донбасу".

Що передувало

Нагадаємо, Fox News із посиланням на джерела повідомило, що Зеленський може вперше за п’ять років провести розмову з Путіним.

За слова джерела, цьому може сприяти вчорашня зустріч Трампа і Зеленського в Мар-а-Лаго.

"Недільні переговори президента Дональда Трампа і Володимира Зеленського можуть прокласти шлях до першої за більш ніж п'ять років телефонної розмови Зеленського з... Володимиром Путіним", - повдомляло видання.

Востаннє президенти спілкувалися влітку 2020 року, а після цього український лідер неодноразово намагався домовитися про новий контакт, проте Кремль відмовляв.

Як повідомляло видання Axios, Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі та в будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі. При цьому Путін неодноразово відхиляв таку пропозицію

