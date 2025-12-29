В Кремле сделали заявление о переговорах Зеленского и Путина

Песков прокомментировал публикации западных СМИ о том, что переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом открыли шанс для телефонного разговора Путина и Зеленского.

"Сейчас речь не идет о таком разговоре", - сказал спикер Кремля.

Песков заявил, что телефонный разговор Путина и президента Трампа состоится "в ближайшее время",

Кроме того, Песков объявил условие РФ для прекращения огня. Мол, для этого "Киеву необходимо вывести ВСУ с Донбасса".