В Кремле сделали заявление о переговорах Зеленского и Путина

В Москве заявляют, что сейчас о телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным речь не идет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.
Песков прокомментировал публикации западных СМИ о том, что переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом открыли шанс для телефонного разговора Путина и Зеленского.
"Сейчас речь не идет о таком разговоре", - сказал спикер Кремля.
Песков заявил, что телефонный разговор Путина и президента Трампа состоится "в ближайшее время",
Кроме того, Песков объявил условие РФ для прекращения огня. Мол, для этого "Киеву необходимо вывести ВСУ с Донбасса".
Напомним, Fox News со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский может впервые за пять лет провести разговор с Путиным.
По слова источника, этому может способствовать вчерашняя встреча Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго.
"Воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с... Владимиром Путиным", - сообщало издание.
Последний раз президенты общались летом 2020 года, а после этого украинский лидер неоднократно пытался договориться о новом контакте, однако Кремль отказывал.
Как сообщало издание Axios, Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным в любом формате и в любом месте мира, кроме России и Беларуси. При этом Путин неоднократно отклонял такое предложение