RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Кремле сделали заявление о переговорах Зеленского и Путина

Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Москве заявляют, что сейчас о телефонном разговоре между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным речь не идет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

Песков прокомментировал публикации западных СМИ о том, что переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом открыли шанс для телефонного разговора Путина и Зеленского.

"Сейчас речь не идет о таком разговоре", - сказал спикер Кремля.

Песков заявил, что телефонный разговор Путина и президента Трампа состоится "в ближайшее время",

Кроме того, Песков объявил условие РФ для прекращения огня. Мол, для этого "Киеву необходимо вывести ВСУ с Донбасса".

 

Что предшествовало

Напомним, Fox News со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский может впервые за пять лет провести разговор с Путиным.

По слова источника, этому может способствовать вчерашняя встреча Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго.

"Воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с... Владимиром Путиным", - сообщало издание.

Последний раз президенты общались летом 2020 года, а после этого украинский лидер неоднократно пытался договориться о новом контакте, однако Кремль отказывал.

Как сообщало издание Axios, Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным в любом формате и в любом месте мира, кроме России и Беларуси. При этом Путин неоднократно отклонял такое предложение

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПесковВойна в Украине