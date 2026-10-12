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У Кремлі знайшли новий привід затягнути війну з Україною, - ISW

10:43 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
У Кремлі знайшли новий привід затягнути війну з Україною, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Росія користується тим, що Україна під час війни не може провести вибори, і затягує переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW вважають, що Росія свідомо використовує те, що через війну Україна за конституцією не може проводити вибори. Так у Кремлі намагаються впливати на переговори й затягувати війну.

Водночас, за даними аналітиків, Росія може дозволити Україні провести вибори будь-коли. Для цього їй достатньо погодитися на припинення вогню.

Таке перемир'я Сполучені Штати й Україна пропонували вже багато разів.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп закликав українців обрати нового лідера замість президента України Володимира Зеленського.

Він заявив, що Україні час мати нового президента, і дорікнув Зеленському, що той ніколи не укладає угод.

Також ми писали, що американський мільярдер, власник соцмережі X Ілон Маск відреагував на слова Трампа. Зеленський зайшов надто далеко, написав він.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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