У Кремлі знайшли новий привід затягнути війну з Україною, - ISW
Росія користується тим, що Україна під час війни не може провести вибори, і затягує переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
В ISW вважають, що Росія свідомо використовує те, що через війну Україна за конституцією не може проводити вибори. Так у Кремлі намагаються впливати на переговори й затягувати війну.
Водночас, за даними аналітиків, Росія може дозволити Україні провести вибори будь-коли. Для цього їй достатньо погодитися на припинення вогню.
Таке перемир'я Сполучені Штати й Україна пропонували вже багато разів.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп закликав українців обрати нового лідера замість президента України Володимира Зеленського.
Він заявив, що Україні час мати нового президента, і дорікнув Зеленському, що той ніколи не укладає угод.
Також ми писали, що американський мільярдер, власник соцмережі X Ілон Маск відреагував на слова Трампа. Зеленський зайшов надто далеко, написав він.