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Маск відреагував на слова Трампа про нового президента для України

03:26 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Маск відреагував на слова Трампа про нового президента для України Фото: американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
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Під заявою президента США Дональда Трампа про те, що Україні час мати нового президента, з'явився коментар про те, що Володимир Зеленський "зайшов надто далеко".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар американського мільярдера, власника соцмережі X Ілона Маска.

Мільярдер відреагував на допис акаунта швидкого реагування Білого дому Rapid Response 47, де оприлюднили відео із заявою Трампа.

"Зеленський зайшов надто далеко", - написав Маск.

Лише за годину коментар переглянули понад 330 тисяч разів, а вподобали близько 17 тисяч користувачів.

У відео Трамп дорікнув Зеленському тим, що той так і не уклав угоди, хоча мав для цього чимало можливостей. Американський президент запропонував українцям обрати нового лідера, здатного домовитися, і заявив, що Україні час мати нового президента.

Різкі заяви на адресу українського президента Маск робив не вперше. У лютому 2025 року він стверджував, що українці нібито зневажають Зеленського, і без доказів звинувачував його в корупції. А в березні того ж року закликав провести в Україні вибори, запевняючи, що Зеленський їх програє.

Конфлікт між Києвом і Вашингтоном загострився через домовленість Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним про постачання російського дизелю на світові ринки. Зеленський назвав угоду нечесною та "Аляскою номер два", заявивши, що українську делегацію використали як ширму.

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