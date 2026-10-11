Маск відреагував на слова Трампа про нового президента для України

Під заявою президента США Дональда Трампа про те, що Україні час мати нового президента, з'явився коментар про те, що Володимир Зеленський "зайшов надто далеко".

Лише за годину коментар переглянули понад 330 тисяч разів, а вподобали близько 17 тисяч користувачів.

У відео Трамп дорікнув Зеленському тим, що той так і не уклав угоди, хоча мав для цього чимало можливостей. Американський президент запропонував українцям обрати нового лідера, здатного домовитися, і заявив, що Україні час мати нового президента.

Різкі заяви на адресу українського президента Маск робив не вперше. У лютому 2025 року він стверджував, що українці нібито зневажають Зеленського, і без доказів звинувачував його в корупції. А в березні того ж року закликав провести в Україні вибори, запевняючи, що Зеленський їх програє.

Конфлікт між Києвом і Вашингтоном загострився через домовленість Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним про постачання російського дизелю на світові ринки. Зеленський назвав угоду нечесною та "Аляскою номер два", заявивши, що українську делегацію використали як ширму.