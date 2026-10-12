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В Кремле нашли новый повод затянуть войну с Украиной, - ISW

10:43 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
В Кремле нашли новый повод затянуть войну с Украиной, - ISW Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Россия пользуется тем, что Украина во время войны не может провести выборы и затягивает переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В ISW считают, что Россия сознательно использует то, что из-за войны Украины по конституции не может проводить выборы. Так в Кремле пытаются влиять на переговоры и затягивать войну.

В то же время, по данным аналитиков, Россия может позволить Украине провести выборы в любое время. Для этого ей достаточно согласиться на прекращение огня.

Такое перемирие Соединенные Штаты и Украина предлагали уже много раз.

Напомним, что президент США Дональд Трамп призвал украинцев избрать нового лидера вместо президента Украины Владимира Зеленского.

Он заявил, что Украине пора иметь нового президента, и упрекнул Зеленского в том, что тот никогда не заключает соглашений.

Также мы писали, что американский миллиардер, владелец соцсети X Илон Маск отреагировал на слова Трампа. Зеленский зашел слишком далеко, написал он.

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